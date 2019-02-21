بوتين: على أمريكا التخلي عن أوهام التفوق العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن أوهام تحقيق «التفوق العسكري المطلق». وأكد في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو أن رد روسيا «سوف يكون دائما فعالا وقويا». وحذر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال 10 دقائق فقط، مضيفا «هذا تهديد خطير للغاية لنا». وقال «نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق بابا مغلقا، سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا».



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