عصابات من المستوطنين اليهود تقتحم المسجد الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 289 مستوطنا وطالبا تلموديا، اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة. وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس هدم منازل في الضواحي المجاورة لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اقتحمت مخيم شعفاط، وشرعت بإلصاق اخطارات الهدم بحجة البناء دون ترخيص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وطولكرم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين فلسطينيين، من مدينة الدوحة جنوب بيت لحم، فيما احترقت مركبة بفعل قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد مداهمة منزله.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، بأن جيبات عسكرية عدة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم الصحفي معتصم سقف الحيط، ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ثمانية آخرين إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.