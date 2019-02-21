قائد عسكري إيراني يدحضُ تصريحات وزير خارجية بلاده

اسماء السيد - نيويورك: دحض قائد عسكري إيراني تصريحات كان وزير خارجية بلاده، محمد جواد ظريف قد أدلى بها بخصوص محاولتي إطلاق صواريخ إلى الفضاء خلال الشهرين الأخيرين.

وقال قائد القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد أمير علي حاجي زادة،"إن مزاعم الولايات المتحدة بالتشويش على نظامنا الصاروخي واختراقه كذبة كبرى".

تصريحات ظريف

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "الولايات المتحدة ضمنيا بالوقوف بالتسبب في هذه الإخفاقات –فشل محاولات ارسال الصواريخ الفضاء-، وقال في مقابلة مع مع شبكة "أن بي سي نيوز "الأميركية، إن بلاده شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب وراء هذا الفشل، لكنه الآن "يبحث في التفاصيل" بعد تقرير إخباري تحدث عن برنامج أميركي لتخريب الصواريخ الإيرانية.

وقصد ظريف من خلال حديثه عن التقرير الاخباري، ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" منذ أسبوع عن إعادة إدارة الرئيس دونالد ترمب، العمل ببرنامج سري يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية، وذلك ضمن حملة أوسع لتقويض قدرات إيران العسكرية وعزل اقتصادها، وتعليقا على هذا التقرير، قال وزير الخارجية الإيراني إنه "من المحتمل جدا أن تكون الولايات المتحدة وراء الأمر"، مضيفًا "نحن بحاجة للنظر في المسألة بعناية شديدة".

اختراق الأنظمة كذبة

لكن تصريحات ظريف لم تعجب العميد زادة الذي قال، "إن مزاعم العدو باختراقه نظامنا الصاروخي كذبة كبرى وإن كان العدو يقول صوابا في ذلك فلماذا يسعى وراء المفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني".

وتابع قائلا "في مرحلة ما سعت اميركا والكيان الصهيوني للتخريب في الصناعة الصاروخية الايرانية الا انه وفي ظل يقظة وفطنة شبابنا في القطاع الصاروخي فقد تم احباط هذا التهديد المعادي بل قمنا فوق ذلك بتحويله الى فرصة كبرى وثمينة في ضوء الغنائم التي حصلنا عليها طائرات مسيرة واجهزة تجسس"، مضيفا، "ان الكلفة الباهظة والمحاولات الفاشلة التي قامت بها اميركا للتخريب في النظام الصاروخي الايراني هو رد على احد التساؤلات التي يوجهها ترمب للرئيس الاميركي السابق وهو في أي منطقة من الشرق الاوسط تم انفاق كل هذه الاموال الطائلة".

التجارب الفاشلة

وكانت عدة تقارير صحفية تحدثت عن فشل إيران بمناسبتين في إطلاق صواريخ إلى الفضاء في مطلع فبراير الجاري، ومنتصف يناير الماضي، وفيما أكدت طهران فشل التجربة الأولى، التزمت الصمت إزاء الفشل في محاولة الإطلاق الثانية، على الرغم من صور فضائية وتحليلات رجحت بصورة كبيرة وقوع إخفاق فضائي، قبل ان يخرج وزير الخارجية ويؤكد فشل المحاولة الثانية في مقابلته التي اجراها قبيل مؤتمر ميونخ.



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