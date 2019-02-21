الأمن المصري يحدد اسم الدولة ومخترق صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات

مصراوي

كشفت مصادر خاصة لمراسل RT، أن مباحث الإنترنت في مصر تحقق في سرقة صفحة ابنة المستشار العام المصري هشام بركات والذي تم اغتياله عام 2015.

قال مصدر أمني للمراسل إن سارق الصفحة تركي أو مقيم في تركيا، وقام بالدخول على الصفحة وكتابة عبارات باللغة العربية تثير البلبلة في الرأي العام المصري، قبل ساعات من إعدام المتهمين باغتيال النائب العام السابق.

ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: "شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح...