تبدأ بـ15 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن نسب تميز شقق "جنة"

مصراوي

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال بيانات الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا.

ومنذ فتح باب تقديم البيانات ظهر عدد من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حجز وحدات المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

- ما معنى وجود نسبة تميز على ثمن الوحدة النهائي؟

تفرض هيئة المجتمعات العمرانية نسب تميز على موقع الوحدات داخل العمارة الواحدة،...