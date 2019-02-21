وزير الزراعة: دبي تفتح أبوابها للمنتجات الزراعية اللبنانية

أكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ "حرص ​لبنان​ على تعزيز العلاقات مع ​الإمارات​ في المجال الزراعي"، مشيراً إلى أن "اجتماعاته مع المسؤولين على هامش المشاركة في معرض "غلفود" كانت إيجابية وأن بلدية دبي و​غرفة التجارة والصناعة​ تبديان اهتماماً بالمنتج الزراعي اللبناني".

وفي حديث لصحيفة "​الخليج​" الامارتية، أعرب اللقيس عن أمله بـ"عودة العلاقات الأخوية الإماراتية - اللبنانية إلى سابق عهدها، خاصة بعد ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية ​الجديدة​ والانفتاح الذي تبديه ​المملكة العربية السعودية​"، قائلاً "لدينا أمل كبير كلبنانيين بقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق الذي نكنّ له كل الحب والتقدير".

وأشاد اللقيس بـ"اللقاء الودي الذي جمع الوفد اللبناني مع بلدية دبي وغرفة التجارة والصناعة"، مبيناً أن "اللقاءات تبشّر بالخير"، مشيراً إلى "اننا لمسنا رغبة كبيرة من المسؤولين في استيراد المنتج اللبناني"، كاشفاً عن "البحث في إنشاء مختبر معتمد في لبنان من قبل الجهات المختصة في دبي يمنح شهادة منشأ".

وأوضح أن "البحث خلال لقاءاته مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، تركز على التعاون الزراعي وزيادة ​الصادرات​ الزراعية إلى دبي"، مؤكداً أن "المنتجات اللبنانية تتمتع بالمواصفات والنوعية المطلوبة، وكل الصادرات اللبنانية تخضع للفحوص المخبرية اللازمة".

وأعلن اللقيس أن "​وزارة الزراعة​ ستعمل جاهدة لإعادة الإنتاج الزراعي اللبناني بفعالية وقوة إلى أسواق الخليج و​الأردن​ و​العراق​ بعد تراجعه في السنوات الأربع الماضية نتيجة توقف التصدير البري بسبب ​الأزمة السورية​".