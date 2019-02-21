طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط ​الثلوج​ بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق. كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية.

أما السبت فيكون غائم الى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية خلال النهار. تنحسر ​الأمطار​ خلال الليل ويتوقع تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ال ١٣٠٠ متر.