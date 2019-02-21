الرئيس عون التقى رئيس مجلس شورى الدولة

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ رئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي ​هنري خوري​ بمناسبة قرب احالته الى التقاعد ونوه بالجهود التي بذلها خلال توليه رئاسة مجلس الشورى.

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