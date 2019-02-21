أفادت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بأنه " نتيجةً لعمليات الرصد والمتابعة، تمكنت ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخي 18 و19/2/2019 من تحديد هوية افراد عصابة نفّذت عمليات سرقة سيارات، وتوقيفهما في محلة القبّة _ ​طرابلس​ وهما أ. س. من مواليد عام 1986، لبناني وإ. ك. من مواليد عام 1985، لبناني وبالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة /11/ ​سيارة​ : /9/ منها نوع "​مرسيدس​" و /2/ نوع جيب "​هوندا​ CRV"، وذلك من طرابلس وعكار و​الضنية​، بواسطة مفتاح مستعار، وبالاشتراك مع شخص فلسطيني من ​مخيم البداوي​، كما اعترفا ببيع السيارات في ​بلدة بريتال​ البقاعية لصالح المطلوب ع. ط. وتقاسم ثمنها فيما بينهم. وتبيّن أن الموقوف الأول يتعاطى ​المخدرات​ وقد اتخذ اصحاب السيارات المسروقة صفة الادعاء الشخصي بحقهما والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخصين يسرقان السيارات من الشمال ويبيعونها في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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