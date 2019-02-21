جنبلاط: الاقتصاد اولوية ومدخل التصحيح هو بند الكهرباء

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من الافضل ان تكون جلسة اليوم بعيدة عن المتاريس"، مشيراً إلى ان "​الاقتصاد​ اولوية ومدخل التصحيح هو بند الكهرباء ولا يعالج هذا البند الا بشفافية مطلقة باصلاح جذري لمصلحة ​كهرباء لبنان​ واذا لزم الامر التعاطي مع شركات محترمة ومعروفة من ​القطاع الخاص​ او الصندوق الكويتي للتنمية".

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