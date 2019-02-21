قوى الامن: توقيف 4 اشخاص بجرم ترويج المخدرات في النبطية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه " في إطار العمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، على جميع الأراضي اللبنانية، للحد من ظاهرة تفشي آفة المخدرات، وبخاصة بين أوساط الشباب.
1 - أوقفت هذه الشعبة بتاريخ 19/2/2019 على طريق عام زفتا - النبطية، كل من:
- م. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)
- ع. ر . (مواليد عام 1981، لبناني)
- ع. د. (مواليد عام 1995، سوري)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها.
بتفتيش منزل الاول تم ضبط كمية من حشيشة الكيف، كما تبين انه يوجد بحقه عدة مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات. أودعوا مع المضبوط القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
2 - وبتاريخ 18/2/2019 كانت قد اوقفت شعبة المعلومات في محلة تول - النبطية، المطلوب للقضاء: - ع. ا. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات.
وقد سلِّم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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