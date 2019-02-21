الملك السعودي أكد دعمه للحكومة العراقية ولتوجهاتها في الإعمار

أكد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز "دعمه للخطوات التي تقوم بها الحكومة ​العراق​ية ولتوجهاتها في إعمار البلاد"، مشدداً على "دعم ​السعودية​ للعراق وحرصها على "أمنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها ​الحكومة العراقية​ ولتوجهاتها في إعمار العراق".

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