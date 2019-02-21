مسؤولة سودانية تؤكد حرصها على زيادة التعاون مع تركيا

أكدت الوكيل المساعد في ​وزارة الخارجية​ ​السودان​ية، إلهام إبراهيم أحمد "حرصه على زيادة التعاون مع ​تركيا​ في المجالات الزراعية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين" وعبرت عن "عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا".

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