خارجية قطر تنتقد المجتمع الدولي: صمت مطبق إزاء انتهاكات إسرائيل بالقدس

حثت ​وزارة الخارجية القطرية​، ​المجتمع الدولي​ على "التحرك لوقف الانتهاكات ال​إسرائيل​ية المستمرة في ​القدس​ المحتلة"، منتقدة "الصمت المطبق"، مدينةً "سياسات إسرائيل تجاه القدس و​المسجد الأقصى​ الشريف وكان آخرها الاعتداء السافر على حرمة المصلين وإغلاق باب الرحمة بالسلاسل".

وأشارت إلى أن "الخطوة تأتي ضمن مسار بدأته قوات الاحتلال منذ سنوات، وتستهدف منه تغيير هوية ​مدينة القدس​ وتقسيم ​الحرم القدسي​ الشريف"، محذرةً من "محاولات إسرائيل نزع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه من خلال فرض الأمر الواقع بقوة وإرهاب ​السلاح​".