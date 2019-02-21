الخارجية الايرانية: اميركا لا تسعى لإجراء مفاوضات جادة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجیة الايرانية بهرام قاسمي على مزاعم ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالتفاوض مع طهران، قائلا: "أن اميركا لا تسعى لإجراء مفاوضات جادة وینبغی علیها أولاً استعادة الثقة المفقودة"، مؤكدا أن "إیران تقرر على أساس استقلالها ومصالحها الوطنیة، ولا تعتمد سیاسات طهران على القوي العالمیة".
ولفت إلى "التوترات المستمرة في العلاقات بین طهران وواشنطن، إن إیران لم تبادر لاثارة هذه المشاكل، وجذورها تعود الى الحظر الجائر الذي فرضته الولایات المتحدة على بلادنا، خلافا للمعاییر الدولیة وبعد انسحابها من الاتفاق النووی وانتهاكها القرار 2231"، مشيراً إلى ان "العالم سئم من الأحادیة الأميركیةو أن تقف على الأقل الصین وروسیا وأوروبا في مواقفها السیاسیة بمواجهة اميركا، هي خطوة الى الأمام، وتعكس أن العالم یتغیر مقارنة بالماضي".
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