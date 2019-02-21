قوات سوريا الديمقراطية: سنشتبك مع داعش في اخر معاقله شرق سوريا فور اجلاء المدنيين

أعلن مسؤول عسكري في قوات ​سوريا​ الديمقراطية، ان قواته ستشتبك مع داعش في آخر معاقله شرق سوريا فور اجلاء المدنيين. وتوقّع المسؤول في حديث لوكالة رويترز، انتهاء عمليات إجلاء المدنيين من معقل داعش، اليوم.

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