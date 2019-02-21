اختناق 30 طفلاً جراء اعتداءات إسرائيلية على مدرسة بالخليل

أصيب30 طفلاً فلسطينياً بحالات اختناق أحدهم إصابته حرجة، اليوم الخميس، جراء اعتداءات قوات إسرائيلية ومستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن مدير المدرسة قوله إن "جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقله للمستشفى".

وأضاف أن عدداً من المستوطنين من بينهم متطرفون شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة.

وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية في الخليل نهاية الشهر الماضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

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