قوات "قسد" تتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لـ"داعش" اليوم

قال مصطفى بالي المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا، اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من مقاتلي التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية آخر بقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، في منطقة وادي نهر الفرات والتي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

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