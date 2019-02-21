إصابة 3 صيادين فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرابة سواحل غزة

أصيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ثلاثة صيادين فلسطينيين برصاص زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وقامت القوات باعتقال اثنين منهم.

ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فإن الزوارق الإسرائيلية "لاحقت مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس، وهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي"، واستولت على مركب بعد إصابة اثنين من صياديه. وأصيب صياد ثالث من جراء اصطدام زورق حربي إسرائيلي بمركبه قبالة شاطئ رفح.

ولفتت الوكالة إلى وجود انتشار مكثف للزوارق الإسرائيلية وعمليات إطلاق نار وضخ مياه على مراكب الصيادين.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.