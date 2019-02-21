المخابرات العراقية تعلن تفكيك أكبر شبكة لتمويل "داعش"

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أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الخميس، تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش في تاريخ البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي "إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق"، موضحا أن المجموعة متشعبة ومتفرعة
وأضاف أن هذه المجموعة تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.
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