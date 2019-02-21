ولي عهد السعودية يصل الصين في زيارة رسمية

محمد بن سلمان يصل الصين في زيارة رسمية السعودية - ليندا سليم: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الخميس إلى الصين في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية. والصين هي المحطة الثالثة في جولة بن سلمان الآسيوية، التي شملت أيضاً الهند وباكستان وبدأها في 18 فبراير من إسلام آباد. بن سلمان الآسيوية، التي شملت أيضاً الهند وباكستان وبدأها في 18 فبراير من إسلام آباد. وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

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