كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: البحرية الإسرائيلية تصيب 3 صيادين وتعتقل اثنين منهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ثلاثة صيادين فلسطينيين برصاص زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، واعتقل اثنان منهم.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا "لاحقت الزوارق مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس، وهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي"، واستولت على مركب بعد إصابة اثنين من صياديه.
وأصيب ثالث بعد اصطدام زورق حربي إسرائيلي بمركبه قبالة شاطئ رفح.
ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين في غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن "الهدف من تقييدها هو منع عمليات تهريب عبر البحر".
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