كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستاريكا تحتج على سيطرة ممثلين "جويدو" على السفارة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت حكومة كوستاريكا، تصرفات الممثلين الدبلوماسيين لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، وقالت وزارة الخارجية في البلاد، الذين سيطروا على السفارة الفنزويلية، مشيرة إلى أن ذلك تحد لقرار السلطات الكوستاريكية.

وقال بيان: "تأسف وزارة الخارجية للتدخل غير المقبول في مبنى السفارة الفنزويلية في كوستاريكا، من قبل الموظفين الدبلوماسيين في حكومة الرئيس المؤقت خوان جوايدو. وفي هذا الصدد، إننا نعبر عن احتجاج شديد ضد تصرفات الممثل الدبلوماسي السيدة ماريا فاريا، التي لم تتبع فترة الستين يومًا التي قدمتها كوستاريكا لمسؤولي حكومة السيد نيكولاس مادورو لمغادرة البلاد".

وأضاف البيان، أن الوزارة تعتزم تسليم مذكرة دبلوماسية إلى "فاريا"، بسبب الواقعة.

كما أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، خورخى آرياسا، عن احتجاجه على الوضع في السفارة في كوستاريكا.

وكتب الدبلوماسي الكبير على "تويتر": "حكومة كوستاريكا ملزمة باتباع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وضمان العمليات العادية وأمن موظفينا ومرافقينا".