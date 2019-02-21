دهامشة: الجبهة ستعبر نسبة الحسم ونحذر من ضياع الأصوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، أن المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة وصلت إلى طريق مسدود.

وكان رئيس اللجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة، مضر يونس، وعدد من الرؤساء، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، بادروا الليلة الماضية لاتصالات ولقاءات ومباحثات في محاولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة، إلا أن هذه المحاولات لم تتكلّل بالنّجاح.

وأضاف دهامشة: "لقد طرحت الجبهة في المفاوضات صيغ مرنة من حيث التركيبة تضمن لكل مركب وزنه، وتغلّب المصلحة العامة على المحاصصات الفئوية. وكانت هناك تفاهمات يمكن التوصل إلى اتفاق على أساسها".

وقالت النائبة عايدة توما - سليمان: "لقد رأينا منذ البداية أن المسؤولية الوطنية والسياسية تستوجب الحفاظ على القائمة المشتركة لتعزيز التمثيل العربي والديمقراطي".

وأضافت: "مع تأكيدنا على جهوزية الجبهة لخوض الانتخابات بقائمتها وقدرتها على تجاوز نسبة الحسم، حذرنا وما زلنا نحذر من وضعية ضياع عشرات آلاف الأصوات العربية، خاصة حين نرى الاصطفافات والاتفاقيات بين الأحزاب الصهيونية في حين يتم تضييع فرصة لتوحيد ورص الصفوف".

يذكر أن الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة سيعقدان اليوم، الخميس، اجتماعا لبحث آخر المستجدات، بعدما أنهى طاقم الانتخابات التابع للجبهة تجهيز الاستمارات والمستندات المطلوبة لتقديم قائمة الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة للجنة الانتخابات المركزية بعد ظهر اليوم.