د. منصور عباس: العربية للتغيير تتحمل مسؤولية شق وحدة الصف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح رئيس القائمة العربية الموحدة، المتحالفة مع التجمع الوطني الديمقراطي، د. منصور عباس، فجر اليوم، الخميس، أنه "أنهينا قبل قليل آخر جلسات الحوار بمشاركة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الرؤساء، مضر يونس، والرئيسين، إدغار دكور وفؤاد عوض، وكذلك بمشاركة أعضاء لجان المفاوضات من الموحدة، التجمع والجبهة، وبغياب ممثل العربية للتغير رغم دعوته وتأكيد حضوره أمام مضر يونس".

وأضاف أن "وفد المتابعة والرؤساء عقد خلال ساعات الليل المتأخر جلسة مع الأخوة في العربية للتغيير حاملا مقترحات الأحزاب الثلاثة، ولكنهم رفضوا المقترحات وأصروا على قرارهم بشق الصف، متجاهلين دلالات هذه الخطوة سياسيا ووطنيا".

وأكد عباس: "بناء عليه فإننا نحمل العربية للتغيير وقيادتها مسؤولية فشل الجهود التي سعت لإعادة الوحدة والشراكة بين القوائم العربية للانتخابات".

وختم بالقول: "وعدنا الناس ألا نسقط لواء الوحدة من يدنا، ولذلك سنمضي في طريقنا لبناء شراكة حقيقية بندية ومساواة مع الأخوة في التجمع الوطني الديمقراطي، بعيدا عن محاصصة المقاعد والمصالح الفئوية والشخصية، وستبقى يدنا ممدودة لكل الأخوة للعودة لخيار الوحدة والشراكة الجامعة، سواء في الميدان أو البرلمان أو الهيئات الوحدوية، فالتحالفات الثنائية لن تكون بديلا للشّراكة الجامعة، بل ركيزة لها. من جهة أخرى، من حقنا أن نناقش المواقف والتوجهات التي تقف خلف قرار شق الصف وتفكيك المشتركة، ولكن من واجبنا أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وسلمنا الأهلي، وألا ننجر لمتاهات خطاب الكراهية والعنف وسوء الأخلاق. نحن نحمل مشروعا سياسيا أخلاقيا ووطنيا وإنسانيا، ولن نضيع البوصلة أبدا. حتما سننتصر إذا التزمنا بقيمنا وأخلاقنا وحافظنا على بوصلتنا الوحدوية الوطنية، ونبذنا الشقاق والخلاف".