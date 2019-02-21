شكرا لقرائتكم خبر عن لغم حوثي يودي بحياة مدني ويصيب طفلاً في تعز والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، باستشهاد مدني وإصابة طفل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية جوار أحد منازل المواطنين.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصادر قولها إن إبراهيم عبدالصمد غالب، 45 عاما، قتل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، جوار أحد منازل المواطنين في محلة "نجد المرقب" التابعة لقرية الشقب جنوب شرق تعز.

وأضافت المصادر أن الطفل إبراهيم عبدالرشيد إبراهيم 12 عاما أصيب بجروح متفاوتة في أجزاء متفرقة من جسده، ونقل إلى مستشفى الصفوة بمدينة تعز.

وتعيش منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم شرقي تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب استهدافها بالقذائف وزراعة الألغام، والتي تقوم بها مليشيا الحوثي طيلة 3 سنوات، ما دفع أغلب الأسر إلى النزوح القسري من منازلهم.