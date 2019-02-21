كاتب: اللجنة المنظمة للمونديال القطري ستشتري كل شيء من أجل تحسين صورتها السيئة

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تتواصل الفضائح المتتالية التي تحيط بالملف القطري بخصوص مونديال 2022.

وكشفت صحيفة سويدية الممارسات التي تقوم بها قطر لتحسين صورتها بعد الفضائح التي تلاحقها من قبل الصحافة ومنظمات المجتمع الدولي، حيث تعتمد اللجنة المنظمة لمونديال 2022 على الرشى من أجل شراء كل شيء يقلل من عملية الانتقادات الواسعة التي تحيط بكأس العالم.

ووفقاً ل«العربية نت»، نشر الكاتب يوهان كرونمان في صحيفة «داجينس نيهتر» مقالاً تطرق خلاله إلى الممارسات السيئة والخبيثة التي تتعامل بها قطر مع ملف المونديال مستغلة وجود مسؤولين فاسدين في عالم كرة القدم.

وطبقاً لمتابعة "اليمن العربي"، ذكر الكاتب في مقاله: تقوم اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 بشراء كل شيء وكل شخص، من أجل السعي لتحسين صورة قطر التي فازت بالمونديال بطريقة مريبة، في إشارة إلى الاتهامات والفضائح المتتالية التي تحيط بالملف القطري.

ويأتي ذلك بعدما ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في تصريحات إعلامية، إلى أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخباً في النسخة المقبلة من المونديال.

ويجدد إنفانتينو تصريحاته من وقت إلى آخر، بعدما أكد مطلع يناير/كانون الثاني الماضي أن «فيفا» يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ذكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وشدد الكاتب السويدي على أن المنظمين في قطر يعملون على تحقيق عدة نجاحات سياسية لدولتهم عبر استضافة كأس العالم.

وأضاف: تلقت قطر عاصفة من الانتقادات بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال القائمين على أمر تشييد الملاعب، والذين يعيشون وسط بيئة مأساوية وظروف تشبه «العبودية»، وبطبيعة الحال فإن اللجنة المنظمة للمونديال القطري ستشتري كل شيء من أجل تحسين صورتها السيئة.