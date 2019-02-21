شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة كهرباء حضرموت تواصل العمل بمحطة التوليد الجديدة في الديس الشرقية والان مع التفاصيل

تواصل المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت ، استكمال العمل في محطة التوليد الجديدة بالديس الشرقية ،وذلك بإمداد خطوط نقل وتوزيع التيار الكهربائي بالمديرية ، لاستكمال مشروع ربط المحطة الجديدة بخطوط النقل والتوزيع. يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، ومتابعة وإشراف المهندس مازن عبدالحكيم بن مخاشن مدير مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت. ويبذل عمال المؤسسة جهود كبيرة، لسرعة استكمال مد خطوط نقل التيار من خلال تركيب الأعمدة ، ومد الخطوط الكهربائية ، وتنفيذ أعمال الصيانة ، لينعم أبناء مديرية الدبس الشرقية باستقرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف القادم . وتساهم المحطة الجديدة بعد انجازها في تعزيز القدرة التوليدية بالمديرية لتجاوز اختنافات فصل الصيف.

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