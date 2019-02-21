"الغارديان" تروي مشاهد من انسحاب مسلحي "داعش" على الحدود السورية

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، تقريرا حول انهيار آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا.

ووصفت الصحفية مشهد انسحاب آخر عناصر التنظيم من مدينة باغوز السورية (على الحدود العراقية)، في سيارات قالت إنها "تستخدم لنقل الماشية"، حيث خبأوا وجوههم وهم يمرون قرب المقاتلين الأكراد دون أن ينبسوا بكلمة واحدة بعد سنوات من المعارك بين الطرفين.

وأضافت أن بعض الوجوه الغربية كان من الممكن تمييزها بين المقاتلين المنسحبين من المدينة رغم إخفاء الوجوه، مشيرة إلى أن القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية على أهبة الاستعداد لاقتحام المدينة بعد إتمام انسحاب المدنيين و مقاتلي التنظيم الراغبين في الخروج منها.



واوضحت الصحيفة أن العملية تأخرت عدة أسابيع بسبب العدد الهائل من المدنيين الذين بدأوا في التدفق من المدينة إلى خارجها سعيا لتجنب المعارك وذلك بعد أشهر من تزايد أعداد سكان المدينة في الوقت الذي كانت فيه قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع أمريكا تقاتل التنظيم وتتقدم بمحاذاة نهر الفرات.

واشارت الى أن القادة العسكريين يخشون من أن حفر مئات الأنفاق في المنطقة التي يتمركز فيها عناصر تنظيم داعش وزرع كميات كبيرة من المتفجرات لإعاقة تقدم القوات نحو قلب المدينة.

وأفادت مصادر عراقية في محافظة الانبار، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية تتسلم 150 من مسلحي داعش كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

