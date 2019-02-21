ولي العهد السعودي يصل الصين في آخر محطات جولته الآسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، إلى الصين في محطته الثالثة والأخيرة ضمن جولة آسيوية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإنه كان في استقباله بالمطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وعدد من المسؤولين بالجانبين الصيني والسعودي.





وتُعزز الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى بكين، لمدة يومين، علاقات البلدين خاصة أنها ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية العملاقة التي ستتركز على الطاقة والصناعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريحات صحفية، إن زيارة ولي العهد السعودي ستسعى لتعزيز تنمية العلاقات الصينية السعودية وتعميق التعاون.

وأوضح أن جدول الزيارة يتضمن لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشنغ، حيث سيترأس الجانبان خلال الزيارة الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى.





والأحد الماضي، بدأ الأمير محمد بن سلمان جولة آسيوية بدأت بباكستان ثم تبعها بالهند وتختتم بزيارته الحالية إلى الصين التي تستهدف تعزيز رؤية "السعودية 2030" عبر شراكات استراتيجية واقتصادية واسعة.