الأخبار: جلسة حوارية مع البنك الدولي اليوم حول قرض بقيمة 400 مليون دولار

علمت "الأخبار" أن مجموعة من ​البنك الدولي​ دعت ​الهيئات الاقتصادية​ وبعض الشخصيات السياسية إلى جلسة حوارية يوم الجمعة في ​غرفة التجارة والصناعة​ في بيروت، بهدف الترويج لـ"قرض يجري التفاوض عليه مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتذهب أمواله بغالبيتها إلى مُستشارين في بعض الوزارات والمؤسسات"، الذي يُعد عرابه مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ نديم الملا. فيما كان لافتاً، بحسب بعض المدعوين، أن "​وزارة المالية​ سترسل من جهتها مندوبين من ضمن الوفد"!

من ناحية أخرى، توافرت معلومات عن اهتمام فرنسي بموضوع القرض، إذ تولّت السفارة الفرنسية في لبنان الاتصال ببعض الشخصيات الاقتصادية للاستفسار عنه.