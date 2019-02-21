ارسلان: زيارة الغريب لسوريا إنجاز مهم بمقاربة ملف النزوح بشكل عملي وجدي

لفت رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ إلى أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى ​سوريا​ إنجاز مهم في مقاربة ملف ​النزوح​ بشكل عملي وجدّي وواقعي بعيداً عن الغوغائية والارتجال، فحل مشكلة النزوح هي من صلب الاهتمام المشترك اللبناني السوري لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ارسلان أنه "لا بد من التنويه والدعم من الرئيسين الكريمين ​بشار الأسد​ و​ميشال عون​ بمقاربتهما الموضوعية لهكذا ملف"، داعياً الجميع إلى "التعالي عن الصغائر والنظر الى هذا الموضوع من منظار المصلحة اللبنانية العليا".