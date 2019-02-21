جعجع ترأست اجتماعا لبحث وتحضير ملفات الاشغال العامة في منطقة بشري

عقدت النائب ​ستريدا جعجع​ اجتماعاً، في ​معراب​، حضره: النائب ​جوزيف اسحق​، رئيس اتحاد بلديات ​قضاء بشري​ ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف لدس الفخري، المشرف على اعمال بلدية ​حدشيت​ المهندس نبيل الدريبي، المختار فادي الشدياق، أسعد كيروز ممثلاً مكتب حميد كيروز للتعهدات، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار. وقد خصص الاجتماع لبحث وتحضير ملفات الاشغال العامة في منطقة بشري من أجل متابعتها مع وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ وهي: 1. فتح مركز لجرف ​الثلوج​ في بشري، لتأمين طرقات ​مدينة بشري​. 2. طلب جرافتي ( ( Turbineلصالح مركز الارز لجرف الثلوج . 3. مشروع انشاء مدخل جديد لحدشيت من جهة بلوزا الى ساحة الكنائس. (الطول 2500 متر). 4. استكمال تأهيل مشروع تحويرة الارز - المصعد. 5. استكمال تأهيل مشروع تحويرة المغر - عبدين. 6. متابعة المراحل التي وصلت اليها مباشرة العمل على طريق الوادي بين معمل ​الكهرباء​ ودير سيدة قنوبين. وقد أشارت النائب ستريدا جعجع الى أن هذا المشروع وافقت عليه مديرية الاثار في ​وزارة الثقافة​ بالتنسيق مع منظمة "​الاونيسكو​"، خصوصاً واننا كفريق سياسي نصرّعلى حماية الوادي وإبقائه على لائحة التراث العالمي.

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