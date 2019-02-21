لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى "اننا نتمنى ألا نكون أهدرنا كل هذا الوقت في بناء حلبة مصارعة بدلاً من تشكيل حكومة وهناك بعض التصرفات التي تشي بأن بعض الوزراء لا يعودون لسياسة الحكومة العامة ويتصرفون خارج نطاق البيان الوزاري".
وفي حديث إذاعي، أشار عقيص إلى "أننا نتمنى في كل المواقف التي تلزم الدولة أن يتم الرجوع إلى مرجعية مجلس الوزراء وألا نجابه بمنطق التضامن الوزاري"، لافتاً إلى أن "كل القوى السياسية عبرت خلال جلسات البيان الوزاري عن اقتناعها بأن ملف الكهرباء يجب أن يحل بشكل سريع وسنعمل على تحويل هذه النية الى واقع".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: نتمنى ألا نكون أهدرنا كل هذا الوقت ببناء حلبة مصارعة بدلا من تشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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