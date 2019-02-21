عقيص: نتمنى ألا نكون أهدرنا كل هذا الوقت ببناء حلبة مصارعة بدلا من تشكيل حكومة

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ إلى "اننا نتمنى ألا نكون أهدرنا كل هذا الوقت في بناء حلبة مصارعة بدلاً من تشكيل حكومة وهناك بعض التصرفات التي تشي بأن بعض الوزراء لا يعودون ل​سياسة​ ​الحكومة​ العامة ويتصرفون خارج نطاق ​البيان الوزاري​".

وفي حديث إذاعي، أشار عقيص إلى "أننا نتمنى في كل المواقف التي تلزم الدولة أن يتم الرجوع إلى مرجعية ​مجلس الوزراء​ وألا نجابه بمنطق التضامن الوزاري"، لافتاً إلى أن "كل القوى السياسية عبرت خلال جلسات البيان الوزاري عن اقتناعها بأن ملف ​الكهرباء​ يجب أن يحل بشكل سريع وسنعمل على تحويل هذه النية الى واقع".