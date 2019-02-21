وزير الصحة العراقي: نحتاج ملياري دولار لسد النقص في الدواء

أعلن وزير الصحة العراقي، علاء العلوان، حاجة العراق إلى ملياري دولار لسد النقص في الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات، مشيراً إلى أن "إحدى العقبات التي تعيق وصول الخدمات الصحية هو العبء المالي، ففي عام 2018 لم تتسلم المؤسسات الصحية سوى 50% من الأدوية الأساسية ولم تحتو على الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة".
وأضاف أن "الأدوية المنقذة للحياة يجب توفيرها فورا وهي 550 مادة دوائية أساسية والتي تستخدم لعلاج السرطان والأمراض المستعصية والغالبية العظمى لهذه الأدوية غير متوفرة"، مشيراً إلى أن "الوزارة حصلت على تخصيصات مالية أكثر من مليار دولار، لكنها غير كافية ولا تسد الحاجة لأن جزءا منها سيذهب لسداد الديون التي تبلغ 440 مليون دولار".
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