أفادت صحيفة "​واشنطن​ بوست" الاميركية بان "أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين رفضوا طلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بقاء قواتهم في ​سوريا​ بعد الانسحاب الأميركي منها".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين رفضوا طلب ترامب بقاء قواتهم بسوريا بعد انسحاب أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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