ضابط روسي: البحرية الروسية يمكنها إطلاق 40 صاروخا في آن واحد ضد القواعد الاميركية

أفاد ​اللواء​ البحري المتقاعد، فسيفولود خميروف، بأن ​البحرية الروسية​ يمكنها في آن واحد إطلاق 40 صاروخا من طراز "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، على مراكز التحكم الأميركية. وكشف اللواء البحري ان قد يصل عدد ​السفن​ الحربية والغواصات المزودة ب​صواريخ​ "تسيركون" والتي تناوب في غرب المحيط الأطلسي وشرق ​المحيط الهادئ​ إلى سفينتين أو 3 سفن في كل اتجاه، وبحوزتها نحو 40 صاروخا، وإصابة الهدف مضمونة". مشيرا الى أنه يمكن رصد هذه الصواريخ خلال تحليقها، لكن لا يمكن اعتراضها.

وأوضح ان نظام "تسيركون"يتفوق أيضا على أي نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي. ولا يوجد مضاد له.