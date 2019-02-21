بولتون برسالة لقادة الجيش بفنزويلا: أنقذوا شعبكم وبلدكم

وجه مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي، قال فيها إنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية المطاف.

وأكد بولتون ان "اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية ب​الجيش الأميركي​، مع قادة ​القوات​ المسلحة في ​كولومبيا​، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر".

وتوجه لقادة الجيش في ​فنزويلا​ قائلا: "افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم".