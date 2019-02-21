ترامب: يعود لوزير العدل أن يحسم في مسألة نشر تقرير مولر

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه يعود لوزير ​العدل​ بيل بار أن يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المدعي الخاص ​روبرت مولر​ حول التدخل الروسي في ​الانتخابات الرئاسية​ عام 2016.

وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي و​موسكو​، يشارف على نهايته، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ محدد رسميا لصدوره.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن بار الذي عين بعدما أقال ترامب سلفه ​جيف سيشنز​، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصا عن تقريره على وجه السرعة إلى ​الكونغرس​.