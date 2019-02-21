خصما نتنياهو الرئيسيان يشكلان تحالفاً انتخابياً لهزيمته

أعلن خصما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيسيان الخميس، تشكيل تحالف بهدف هزم بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المبكرة في أبريل.

وأفاد كل من الرئيس السابق لهيئة الأركان بيني غانز ويائير لابيد في بيان عن تشكيل لائحة مشتركة، مؤكدين أنهما سيتوليان مهام رئاسة الوزراء مداورة في حال فوزهما.

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