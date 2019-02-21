أضرم النار في جسده احتجاجا على سجن أوجلان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 08:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أصيب رجل بجروح خطيرة، الأربعاء، في مدينة كريفيلد الألمانية، بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجا على استمرار سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في تركيا.

وسكب الرجل البالغ من العمر 43 عاما مادة سريعة الاشتعال على جسده، وأضرم النار فيه صباحا، أمام محكمة كريفيلد في ويستفاليا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الألمانية.

وتمكن عدد من المارة من إطفاء الحريق مستخدمين ملابسهم، ونقل الرجل الذي أصيب بحروق بالغة الخطورة إلى مستشفى متخصص.

وبحسب شهود فإن الرجل المعروف لدى الشرطة الألمانية، قال إنه أراد الاحتجاج على سجن أوجلان الذي ألقى عناصر من الاستخبارات التركية القبض عليه في 15 فبراير 1999 في نيروبي.

وستنظر الشرطة التي أشارت إلى “أسباب شخصية” في تحديد ما إذا كان الرجل يعاني من اضطرابات عقلية.

ويعتقل أوجلان، الزعيم التاريخي لأكراد تركيا في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول في عزلة شبه تامة، ويعد أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني في 1978، الذي بات منظمة مسلحة في عام 1984.

المصدر وكالات