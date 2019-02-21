رئيس البرلمان الليبي: تركيا تواصل تقويض الأمن في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 08:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هاجم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، المبعوث التركي إلى ليبيا، أمرالله إيشلر، على خلفية تصريحاته بشأن عملية تطهير الجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية والأجنبية التي يخوضها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

واعتبر عقيلة صالح، في بيان، أن تصريحات المبعوث التركي “تدخل مرفوض في الشأن الليبي الداخلي واعتداء على سيادة ليبيا”، مؤكداً أن تركيا “ومن خلال هذه التصريحات تواصل دورها في تقويض إنهاء الأزمة في ليبيا وبسط الأمن بالبلاد، ودعم الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم المادي واللوجستي لهذه الجماعات المتطرفة”.

وذكّر صالح بشحنات الأسلحة التي تم ضبطها من السلطات اليونانية والليبية، وخرجت من دولة تركيا والتي كانت متجهة لميليشيات ليبيا، مطالباً أنقرة بتغيير موقفها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي، “بدلا عن دعم الإرهاب والتطرف وتقويض الأمن في ليبيا الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة”.

وكان مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، أمرالله إيشلر، أدان في تصريحات صحافية، تحركات الجيش الليبي ضد عصابات المعارضة التشادية المسلحة والجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في الجنوب، معتبراً أنها “مخالفة للاتفاق السياسي”.

المصدر: العربية.نت – منية غانمي