اليمن يطالب أميركا بتصنيف الحوثي “جماعة إرهابية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 08:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأميركية، بتصنيف ميليشيات الحوثي والتعامل معها كجماعة إرهابية باعتبارها ارتكبت كافة ومختلف الجرائم بحق المواطنين اليمنيين.

ووصف الإرياني جرائم الميليشيات الانقلابية بالإبادة الجماعية في حق المدنيين العزل والأبرياء.

وخلال استقباله السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، أشار الإرياني إلى أن “ميليشيات الحوثي تعمل منذ انقلابها على الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية”.

ولفت وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى “تهرب ميليشيات الحوثي من تنفيذ اتفاقية السويد، وهو ما جعل آمال الشارع بنجاح الاتفاق تتضاءل”، مؤكداً أن الحوثيين غير جادين وغير مقتنعين بعملية السلام.

من جانبه، أكد السفير الأميركي أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعمها المتواصل للميليشيات الحوثية.

وأشار تولر إلى احتمال تواصل الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز الفوضى بما يحقق حضوره، وفق ما نقلته عنه مساء الأربعاء وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه الوزير الإرياني.

المصدر: ـ قناة العربية