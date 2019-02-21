كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفعة قوية لمخططات قطر الخبيثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في صفعة قوية لمخططات قطر الخبيثة التي تسعى دائمًا لرسم صورة دولية زائفة، رفض نادي الأفريقي التونسي المشاركة في كأس السوبر التونسي المقرر إقامته بالدوحة.

وأكد كمال بن خليل الناطق الرسمي باسم نادي الإفريقي التونسي، أن إدارة النادي قد قررت في اجتماعها اليوم مقاطعة كأس السوبر وعدم التوجه إلى الدوحة لمواجهة نادي الترجي .

يذكر أن تنظيم الحمدين يقحم الرياضة في السياسة ويحاول دائمًا استغلال المناسبات الرسمية والمسابقات الدولية لتمليع صورة تميم الزائفة أمام المجتمع الدولي.