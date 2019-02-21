غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم أشكنازي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، ورئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، صباح اليوم الخميس، عن تشكيل قائمة مشتركة للحزبين لانتخابات الكنيست المقبلة.

وجاء في بيان صدر عنهما أنه تم الاتفاق على التناوب في رئاسة الحكومة بينهما، وأن رئيس أركان الجيش الأسبق، غابي أشكنازي، سوف ينضم إلى القائمة الجديدة.

وقال بيان مشترك صدر عن الحزبين إنه "بدافع المسؤولية القومية، قرر غانتس ولبيد وموشي يعالون تشكيل قائمة موحدة لتكون حزب السلطة الجديد في إسرائيل".

كما جاء في البيان أن "حزب السلطة الجديد يضم زعماء أمنيين واجتماعيين لضمان أمن الدولة، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المتمزق".

وقال البيان إنه تم الاتفاق على التنافس بقائمة مشتركة على رئاسة الحكومة باتفاق تناوب، بحيث يكون غانتس الأول، ويستبدله لبيد بعد سنتين ونصف.

يذكر في هذا السياق أن الاستطلاع الأخير، الذي نشر يوم أمس، الأربعاء، قد أشار إلى أن تحالف الحزبين يجعلهما أكبر كتلة في الكنيست.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانلز بوليتيكس"، فإن تحالف الحزبين يحصل على 34 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، و 9 قاعد لحزب "العمل"، و 8 مقاعد لـ"اليمين الجديد.