بنغلادش: حريق يودي بحياة 69 شخصا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السلطات في بنغلادش إن حريقا اندلع في مبنى سكني في العاصمة دكا، الليلة الفائتة، أدى إلى مصرع 69 شخصا على الأقل.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني، على أحمد، إن حصيلة القتلى ليست نهائية، وهي مرشحة للارتفاع.

ونقلت عنه "فرانس برس" قوله إنّ الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار" الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح أسطوانة غاز، وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضا لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال "كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب" لا سيّما وأن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة.

من جهته قال مسؤول آخر في جهاز الإطفاء للصحافيين إنّ الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 22:40 (16:40 ت غ) جرى "حصره" لكن لم يخمد بعد على الرّغم من أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وأوضح المسؤول أنّ إخماد الحريق "سيستغرق وقتا. هذا ليس مثل أيّ حريق آخر"، مشيرا إلى أنّ الصعوبة في إخماد الحريق ناجمة عن الكيماويات "السريعة الاشتعال" المخزنة هناك.

من ناحيته قال مسؤول في مستشفى كلية الطب في دكا إنّ الحريق أسفر أيضا عن إصابة 45 شخصا على الأقلّ بجروح، من بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.

يذكر أنه في عام 2010 اندلع حريق في مبنى قديم في دكا كان يستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية مما أسفر عن مصرع أكثر من 120 شخصاً، في واحدة من أسوأ مآسي الحرائق في العاصمة البنغلادشية.