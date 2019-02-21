شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنغلاديش إلى 56 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مبنى بالعاصمة البنغالية دكا إلى 56 قتيلاً.

و قال مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني ذو الفقار رحمن: “حتى الآن تم انتشال 56 جثة. من الممكن أن يرتفع العدد لأن البحث ما يزال جاريًا”.

و شب الحريق في مبنى من أربعة طوابق وامتد سريعًا إلى المباني القريبة في منطقة تشوك بازار في دكا القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام.

وكافح رجال الإطفاء لأكثر من خمس ساعات للسيطرة على الحريق لكنه ظل مشتعلاً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ولم يتضح بعد السبب وراءه.