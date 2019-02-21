شهيب: التعميم المتعلق بمنع التصريح أمام الاعلام يعني المديرين بالوزارة

أكد وزير التربية والتعليم العام ​أكرم شهيب​ في حديث لـ"الأخبار" أننا "لن نتعرّض للحريات"، وأن التعميم بمنع الموظفين من التصريح لوسائل الإعلام "يعني فقط المديرين الأساسيين في الوزارة، لا الأساتذة والمعلمين. وهو أتى إثر انتشار آراء متضاربة للمديرين بشأن ملفات معينة، والمطلوب أن يعودوا إلينا قبل الإدلاء بأي معلومات".

وقال: "إن الالتباس الذي حصل نابع من تفسير خاطئ لمديرة ​التعليم الثانوي​ ​جمال بغدادي​، التي أحالت التعميم على إدارات الثانويات، وطلبت من المديرين التقيد به".