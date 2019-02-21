لفت وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى "توقعه عن جلسة الحكومة اليوم في ضوء ما أثير حول زيارته إلى دمشق، مشيراً إلى "اننا لم نسمع حتى الان شيئا رسميا جديا بل كلاما في الاعلام، ونحن سنناقش بموضوعية وهدوء كل ما يُطرح وبما يتناسب ومصلحة البلد، وما قمنا به مقتنعون به وقمنا به بالعلن وليس بالسر واتوقع ان تكون جلسة بلا ضجيج وغير صاخبة واي كلام سياسي سنرد عليه بالسياسة".
واضاف: هناك قرار لدينا بالعمل لا بالضجيج، «وما حدا فاتح على حسابو»، كل المعنيين كانوا بجو ما قمنا به والسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الغريب: اتوقع ان تكون جلسة الحكومة بلا ضجيج وغير صاخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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