البيان: تضييق أميركي واضح على "حزب الله"

لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "البيان" الاماراتية أن "الخشية لا تكمن فقط بالمواقف الاميركية المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمر"، مشيرةً إلى أن "الاستراتيجية ​الجديدة​ للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاه ​إيران​، التي بات تمدّد نفوذها في ​الشرق الأوسط​، على مدى سنوات، مزعجاً للبيت الأبيض، ما يجعل ترامب وبالتناغم مع مشاريع قوانين يصوّت عليها ​الكونغرس​، يركزون في المدى المتوسط على محاربة هذا التمدد"، مشيرةً إلى أنّ "أول تجلّيات هذه الاستراتيجية ظهر عبر تضييق الخناق على "​حزب الله​" المصنّف إرهابياً، والذي يعتبر أداة إيران في المنطقة".

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